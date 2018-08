Calvin Harris : Promises, son featuring avec Sam Smith

Le DJ écossais n'en finit plus de nous épater. Après son énorme succès One Kiss pour lequel la chanteuse anglaise Dua Lipa a posé sa voix, annoncé une résidence à Ibiza au Pacha, Calvin Harris annonce désormais que son nouveau titre Promises sortira vendredi et que celui ci sera en duo avec Sam Smith.

L'annonce est faite via Twitter. Le Dj dévoile l'artwork du single et tease ainsi sa collaboration avec l'interprète de Too Good At Goodbyes. Sam Smith n'est pas étranger aux collaborations avec les DJ puisqu'on se souvient tous de La La La (feat Naughty Boy) ou encore Omen (feat Disclosure). La voix de Sam Smith sur un tout nouveau morceau d'electro fait du bien au moral. Surtout quand on connait le penchant mélancolique du chanteur. Donc on note bien sur le calendrier, la date de sortie. Le 17 août !