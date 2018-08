Calvin Harris : Promises ft. Sam Smith, le digne successeur de One Kiss

Si vous êtes passés à côté de One Kiss par Calvin Harris et Dua Lipa, alors vous avez très certainement passé quelques années dans une grotte - no offense. Avec ce titre, le DJ et la chanteuse britannique ont littéralement conquis le monde, s'offrant le luxe de signer l'un des tubes de l'été 2018. Calvin Harris allait-il s'arrêter là ? Non, évidemment. Pas en si bon chemin. Cette fois, il nous revient avec Promises, une nouveau morceau. Mais côté voix, il a choisi l'une des plus belles d'Angleterre : celle de Sam Smith.

Celui qui a l'habitude de nous faire pleurer toutes les larmes de nos pauvres corps avec des morceaux comme Stay With Me ou Too Good at Goodbyes, se glisse cette fois dans la peau d'un briseur de coeur : il ne promet qu'une nuit, pas une vie. Et c'est d'ailleurs Jessie Reyez qui rend tout cela clair. Comme ce fut déjà le cas avec One Kiss, Calvin Harris offre là un morceau qui, clairement, pourrait sortir tout droit des années 90. Et c'est tout ce qu'on aime.

Et la bonne nouvelle, c'est que l'été se prolonge un peu sur Virgin Radio puisque le morceau est déjà en écoute !