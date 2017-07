L'été 2017 est entamé depuis le 21 juin mais le Bande Originale officielle de ce summer 17 est quant à elle sortie le 30 juin dernier. Funk Wav Bounces Vol.1 faisait partie des albums que l'on attendait le plus pour le mois de juin, et on a pas été déçu même si surpris. Calvin Harris a connu plusieurs vies. De 2006 à 2010, l'écossais est autant chanteur que producteur sur ses deux premiers albums ( I Created Disco et Ready For The Weekend ). En 2011, il entame sa mue en DJ superstar grâce au succès phénoménal de We Found Love de Rihanna. En 2012 son troisième opus, 18 Months, aligne les featurings (Ellie Goulding, Ne-Yo, Kelis...). Motion (2014) confirme que Calvin Harris est le roi des bangerz, l'été dernier This Is What You Came For feat Rihanna est l'un des tubes de l'été. Après avoir enchaîné les succès, assis confortablement depuis 2013 sur le trône du DJ le mieux payé au monde, l'auteur de How Deep Is Your Love aurait pu continuer sur cette lancée mais en 2017, il préfère se lancer un nouveau défi.

2017 ne sera pas l'année de sortie d'une nouvelle collection de bangerz pour Calvin Harris. Non, le DJ a décidé de mettre en sourdine les gros beats, quitte à s'éloigner du sommet des charts, pour nous offrir ce qui s'annonce comme la quintessence du disque parfait pour l'été. En février il dévoile Slide, un titre où il s'offre le plus hype des chanteurs R&B, Frank Ocean. A l'écoute on est transporté directement sur une route de Californie, fenêtre ouverte et cheveux au vent, alors que défile sous nos yeux les palmiers. Le single suivant, Heatstroke feat Pharrell Williams et Ariana Grande, confirme la tendance : du chill, de la soul et du rétro ! Quand le 9 mai Calvin Harris annonce la sortie de Funk Wav Bounces Vol.1 on comprend que l'été sera Peace & Love !

Calvin Harris s'est offert un casting de luxe avec tout le gratin pop & hip hop du moment d'Ariana Grande à Nicki Minaj en passant par Katy Perry, John Legend, Travis Scott, Future, Khalid et Big Sean. C'est probablement parce qu'il n'a plus rien à prouver que le DJ peut se permettre d'utiliser toutes ses voix sur des chansons très réussies mais qui n'atteindront probablement jamais le sommet des charts mondiaux. Les 10 chansons qui constituent Funk Wav Bounces Vol.1 sont toutes dans la même veine : à la cool, mélangeant funk et R&B, et parfaitement groovy. En bon artisan, Calvin Harris est parvenu à harmoniser des artistes aux styles bien différents. La bande son de l'été 2017 est là, il sera difficile de faire mieux cet été pour rythmer les barbecues, road trips et autres bronzettes que vous aviez prévu !