Calvin Harris : Feels, son nouveau tube chill feat Katy Perry et Pharrell en écoute 

Calvin Harris sera de retour dans les bacs et sur vos plateformes de streaming préférées, le 30 juin prochain avec l'album Funk Wave Bounces Vol 1. En attendant la sortie de ce cinquième opus, l'écossais fait patienter ses fans en dévoilant un teaser hilarant avec une perroquet mais aussi quelques unes de ses nouvelles chansons. Semaine après semaine on peut constater que ce nouvel album sera 100% chill, le genre de disque à écouter en plein road trip ou tout simplement en bord de piscine ! Ce n'est pas avec Feels, un titre réunissant Pharrell Williams, Katy Perry et Big Sean qu'on aura une impression différente, un titre à écouter dès maintenant !

C'est la quatrième chanson extraite de Funk Wave Bounces Vol 1 que dévoile Calvin Harris après Slide feat Frank Ocean et Migos, Heartstroke feat Young Thug, Pharrell Williams et Ariana Grande et Rollin' feat Future et Khalid. Pour le moment le DJ n'a pas encore proposé de clip vidéo pour accompagner ses nouveaux singles. En revanche ce week-end les utilisateurs de Snapchat ont pu s'amuser avec un filtre en l'honneur de Feels : lunettes de soleil et palmier étaient réunis pour l'occasion, on vous le disait ce nouvel album s'annonce comme la bande originale idéale des vacances d'été 2017 !