Plus que trois jours avant de découvrir Funk Wave Bounces Vol 1 en intégralité ! Le cinquième album de Calvin Harris s'annonce comme une jolie collection de chansons chill et rétro. On est déjà presque certain que ce nouvel opus, et son cortège de stars en featuring, devrait être la bande son de l'été 2017. Trois ans se seront passés entre Motion et son successeur, l'attente a été longue et pour récompenser ses fans, le Dj écossais dévoile le clip de Feels avec son cortège de guest plus classes les uns que les autres : Big Sean, Katy Perry et Pharell Williams sont ainsi de la partie.

Il tardait de découvrir le premier clip vidéo extrait de Funk Wave Bounces Vol 1, si Calvin Harris avait dévoilé plusieurs chansons depuis quelques mois, on n'ignorait encore tout de l’identité visuelle de ce nouvel album. Dans Feels, on retrouve donc le perroquet, qui semble être devenu la nouvelle mascotte de l'artiste, déjà vu dans le court-métrage teaser de l'album. Chemises hawaïennes pour les garçons, robe à imprimés colorés, jungle, plage, l'ambiance paradisiaque et estivale est posée. A noter que le décor en carton pâte rappelle que Calvin Harris n'est pas là pour se prendre au sérieux mais bien pour enchanté notre été !