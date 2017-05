Calvin Harris dévoile les featurings impressionnants de son nouvel album avec Katy Perry, Nicki Minaj, Ariana Grande...

Enfin ! Calvin Harris a "enfin" annoncé une date de sortie pour son cinquième album studio. Le tant attendu sucesseur de In Motion sera dans les bacs le 30 juin et répondra au doux nom de Funk Wav Bounces Vol 1 ! C'est sur les réseaux sociaux que l'écossais a annoncé la nouvelle avec un vidéo teaser où défile la liste très prestigieuse des featurings. Frank Ocean & Migos pour Slide et Ariana Grande, Young Thug & Pharrell Williams pour Heatstroke, dont les chansons avaient été dévoilés en début d'année. Mais aussi Khalid nouveau petit prince du R&B américain et Future sur la chanson qu'on entend dans la vidéo, Katy Perry, Nicki Minaj, Big Sean, John Legend, Snoop Dog, Kehlani, Travis Scott, D.R.A.M, Lil Yachty, PartyNextDorr et Jessie Reyez !

ALBUM COMING JUNE 30 pic.twitter.com/zHJpBRdpqq — Calvin Harris (@CalvinHarris) 9 mai 2017

Calvin Harris a donc sorti l'artillerie lourde pour nous emporter sur sa vague de funk sautillante ! Avec Slide et Heatstroke, le DJ nous a déjà assuré qu'il revenait en maître absolu de la chillance et on a très hâte de découvrir la suite. En revanche, pas de trace de Rihanna et de This Is What You Came For, mais peut être la chanson sera-t-elle inclue sur une version deluxe de l'album. Le fait qu'il ne s'agisse "que" du Volume 1 de Funk Wave Bounces laisse présager un Volume 2 tout aussi impressionnant en terme de featurings. L'artiste prépare-t-il également de gros bangerz comme il sait si bien les faire ? Réponse dans un peu plus d'un mois et demi !