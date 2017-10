Calvin Harris : Faking It, Kehlani princesse de glace dans un très beau clip 

Calvin Harris a choisi le titre Faking It comme nouveau single officiel extrait de Funk Wav Bounces Vol 1. Une chanson qui a désormais un clip avec ses deux featurings, la chanteuse Kehlani et le rappeur Lil Yachty. Après un clip mettant en scène un paradis en carton pâte pour Feels et un voyage Paris-Bruxelles-Amsterdam pour Hard To Love, changement d'ambiance radicale pour le clip de Faking It. Kehlani s'y dévoile en princesse, et rappelle Rihanna sur de récents tapis rouges, dans un palais de glace. Calvin Harris fait une courte apparition dans le clip. On l’aperçoit derrière une batterie puis un piano, une jolie façon de rappeler que sur son nouvel album, le DJ est plus que jamais un orfèvre musicien.

Faking It a été co-écrit par Jessie Reyez, que l'on retrouve également sur la chanson Hard To Love dont elle est l'interprète principale. Si la chanson a un potentiel moins tubesque que Feels, Rollin (feat Khalid et Future) ou encore Slide ( feat Frank Ocean), c'est pourtant l'une des plus belles de Funk Wav Bounces Vol 1. L'album sorti le 30 juin dernier constitue une véritable (bonne) surprise. Alors que Calvin Harris aurait pu aligner les bangerz comme sur ses deux précédents albums, l'écossais a choisi d'explorer des sonorités plus chill, plus funk. Un cinquième album feel good, cool et sans prétention à l'image de la jolie Faking It !