Calvin Harris et Normani (Fifth Harmony) dévoilent Checklist & Slow Down, leurs collaborations

Décidément, Calvin Harris ne s'arrête jamais ! Le DJ qui a signé des hits internationaux comme This Is What You Came For, One Kiss avec Dua Lipa ou encore, plus récemment, Promises avec Sam Smith vient tout juste de dévoiler une toute nouvelle collaboration prestigieuse : cette fois, il a choisi de travailler avec Normani sur deux nouveaux morceaux : Checklist (ft. Wizkid) et Slow Down.

Si son nom ne vous dit encore rien, sachez que Normani officiait avant dans les Fifth Harmony. Le groupe a annoncé sa séparation il y a quelques mois, laissant les artistes qui le compose se concentrer sur leurs projets. Et Normani, elle, travaille son premier album (qui ne devrait plus tarder). «Maintenant, je suis capable d’aller en studio et d’écrire des choses qui ont un véritable sens pour moi. Je reviens à la musique avec laquelle j’ai grandi, la musique qui m’inspire vraiment. Cela m’attire, et j’ai envie d’incorporer ces sons dans ce projet. », confiant-elle en août dernier en évoquant son album à venir. Sachez que Calvin harris n'est pas sa première collaboration prestigieuse puisque Normani a déjà travaillé avec Khalid pour la bande-originale de Love, Simon.

Normani connaîtra t-elle le même succès que Camila Cabello en solo ? Seul le temps le dira !