Calvin Harris et les collaborations prestigieuses, c'est une longue histoire. Difficile d'oublier ses derniers succès : This is What You Came For avec Rihanna, Olé avec John Newman et Feels avec Katy Perry... bref, Calvin Harris les collectionne. Et visiblement, il n'a pas fini d'occuper les charts. Le DJ ecossais s'apprête à revenir en force (après avoir publié un single) mais cette fois, il a choisi de travailler avec Dua Lipa - l'une des artistes les plus en vue du moment.

Une publication partagée par DUA LIPA (@dualipa) le 2 Avril 2018 à 11 :00 PDT

Leur collaboration (intitulée One Kiss) sera publiée dès le 6 avril prochain. Annoncée sur les réseaux sociaux, elle ravit déjà les fans de l'interprète de New Rules - comme ceux de Calvin Harris, d'ailleurs. One Kiss succédera donc à “Nuh Ready Nuh Ready”, un titre qui marquait son changement de direction : "En2018, j'abandonne l'ère funk. Merci à tous ceux qui m'ont suivi dans mon aventure musicale !", avait-il twitté. Calvin Harris devrait offrir un son bien plus pop que celui entendu sur son album précédent. Verdict le 6 avril prochain, donc !