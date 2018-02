Calvin Harris dévoile un nouveau single inédit 

Un vendredi riche en sorties musicales, et parmi celles ci difficile de passer à côté du tout nouveau Calvin Harris. Dans le courant de mois de janvier le DJ avait affirmé qu'il s'éloignerait du son "Funk Wav" (nom de son dernier album) pour se lancer dans un nouveau voyage musical. Un périple qui commence donc ce vendredi 9 février avec une toute nouvelle collaboration entre l'écossais et le canadien PartyNextDoor (en concert le 15 février prochain à l'Olympia). Nuh Ready Nuh Ready se dévoile par ailleurs dans un clip trippant et kitschissime à souhait, plein de glitchs.

Musicalement pas de grande révolution néanmoins pour Calvin Harris, en s'offrant les services de PartyNextDoor, un des poulains de Drake et figure en vogue du R&B alternatif, l'artiste se la joue dancehall. C'est efficace et plutôt agréable mais ça ne deviendra probablement pas un énorme tube. Il semblerait cependant que l'auteur de This Is What You Came For et I Need Your Love ne s'en préoccupe pas pour le moment. Dans une interview accordée à Zane Lowe (sur Beats 1) il ne tarit en revanche pas d'éloge au sujet de PartyNextDoor "je pense que sa plume, sa voix et son interprétation sont, parmi les meilleures du monde. J'avais travaillé avec lui sur mon dernier album et je me suis rendu compte que je l'avais sous-employé, j'étais vraiment gêné et honteux de l'avoir sous-employé". Voilà une erreur jolie réparée !