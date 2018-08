Calvin Harris, David Guetta, Zedd... Les DJ les mieux rémunérés au monde ! 

Récemment, Forbes dévoilait la liste des célébrités les mieux rémunérées au monde qui comptait parmi le haut du classement Ed Sheeran, Floyd Mayweather ou encore Kylie Jenner. Aujourd'hui, le magazine s'attaque aux DJ les mieux payés. Et la liste n'a rien d'étonnante. Elle reste même, plutôt prévisible.

Sans la moindre surprise le numéro 1 cette année est... on vous le donne en mille, Calvin Harris. Au bout de six ans, faut-il encore jouer les étonnés ? Pas la peine ! L'écossais empoche pas moins de 48 millions de dollars en 2018. Une somme astronomique due à ses shows à Las Vegas et au Japon. Mais pas que ! Sa collaboration avec Katy Perry et Pharell Williams sur le titre Feels ainsi que One Kiss avec Dua Lipa ont raflé tout les honneurs. Harris sait s'entourer des meilleurs et visiblement, ça marche bien pour lui.

Une année 2018 pas si différente de 2017, à y regarder de plus près. Eh oui, 9 des 10 DJ présents sur la liste de l'an dernier le sont également cette année. Seule différence, accrochez-vous bien, ce sont les places obtenues. Les mêmes artistes mais plus les mêmes revenus, visiblement. On retrouve donc, David Guetta, Diplo, Martin Garrix, etc. Mais quel DJ a disparu du top 10, alors ? Le jeune Skrillex a troqué sa place au profit du Dj américain Kaskade, très en vogue outre atlantique.