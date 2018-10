Calum Scott se dévoile dans No Matter What, son nouveau single...

Le chanteur britannique dévoilé par l'émission Britain Got Talent et connu pour sa reprise de de Robin sur le titre Dancing On My Own, vient tout juste de partager sa nouvelle pépite. Et on doit dire qu'elle envoie du lourd.

Son premier album Only Human sorti au mois de mars continue d'affoler les fans. Et pour cause, c'est un opus largement réussi menés par des titres d'envergures tels que Dancing On My Own, You Are The Reason ou encore What I Miss Most. Un album intimiste et honnête. Le succès est au rendez-vous et pour fêter le tout, le chanteur de trente ans sortira le 30 novembre une réédition de l'album qui contiendra quatre nouveaux morceaux dont No Matter What. Un titre fort évocateur et très personnel. Calum Scott se livre en une ballade émouvante. Co-écrite avec Toby Gad (Beyoncé, John Legend, Shakira, etc., No Matter What traite de l'homosexualité du chanteur et de son coming-out auprès de ses parents. Une belle preuve d'amour qu'on se doit de partager avec vous !