Calogero surpris et ému par ses acolytes dans La Chanson Secrète (VIDEO)

En janvier dernier, Calogero faisait une apparition remarquée dans La Chanson Secrète afin d'y interpréter son morceau On fait comme si, écrit en hommage au soignants qui se sont battus contre le virus du Covid-19 auprès des malades. Devenue un véritable hymne durant le premier confinement, cette chanson dont tous les bénéfices ont été entièrement distribués à la lutte était une belle occasion de "rendre la lumière afin de leur dire merci". Si le concept du programme veut qu'une célébrité soit surprise par une chanson et son interprète, c'était cette fois des anonymes issus du monde médical qui avaient pris place devant l'artiste originaire de Grenoble. Un joli moment qui avait ému les téléspectateurs de la première chaîne.

Seulement voilà, il y a quelques jours, c'est bel et bien Calogero qui s'est installé dans le fauteuil de La Chanson Secrète. De nature plutôt discrète, l'un des plus gros vendeurs de disques de France a été très ému par la prestation de Julien Clerc, Zazie, Florent Pagny et Maëlle sur le titre Quatre heures du matin, un morceau méconnu de Julien Clerc paru en 1970. Des confrères de l'artiste mais aussi des amis avec lesquels il a eu la chance de collaborer tout au long de sa carrière. En effet, Calogero a œuvré pour le premier album de Maëlle, il a également travaillé sur le prochain opus de Florent Pagny, le dernier de Julien Clerc sorti en 2017 et son amie Zazie lui a écrit plusieurs titres dont Pomme C, Il bat ou encore Le saut de l'ange. Bre,f une véritable réunion de famille organisée de manière totalement secrète par les programmateurs de l'émission diffusée sur TF1.

