Calogero sera bientôt de retour dans les bacs. Le 25 août prochain il dévoilera Liberté Chérie, son septième album studio. Un opus enregistré une nouvelle fois à Londres, dans les studios d'Abbey Road. Fin avril, il dévoilait Je Joue de la Musique, un titre qui cartonne et que vous pouvez écouter régulièrement sur les ondes de Virgin Radio. Ce single du retour, ultra efficace avec son rythme enlevé et ses airs rétro, nous a donné très envie d'en savoir plus sur ce nouveau projet. Notre patience est récompensée alors que Calogero dévoile ces jours ci, après son hommage poignant aux victimes de l'attentat de Nice, le titre On se sait par cœur, accompagné d'un clip tourné en studio.

On se sait par cœur est un titre tout aussi entraînant que Je Joue de la Musique avec ce côté doux amer que l'on a souvent pu apprécier dans les compositions de Calogero. Amours déçues et séparations sont au programme de cette nouvelle chanson au son très brut. Pour ceux à qui il tarde de retrouver cette énergie caractéristique du chanteur sur scène, il faudra malheureusement patienter encore de longs mois. Calogero a dévoilé les dates de sa tournée et celle ci ne commencera qu'en mars 2018. D'ici là on aura largement eu le temps de se régaler de Liberté Chérie et de ses titres plus énergiques les uns que les autres.