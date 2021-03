Calogero nous emmène dans le monde de la nuit avec le clip de Centre ville (VIDEO)

Trois ans après l'immense succès de Liberté chérie, l'un des artistes préférés des français faisait son grand retour, le 4 décembre dernier, avec Centre ville, son tout nouvel opus. Porté par le succès des titres La rumeur ou Celui d'en bas, ce tout nouveau projet semblait surtout faire le bonheur de son auteur : "Je suis tellement heureux de sortir cet album que je n'ai pas d'angoisse particulière. Je suis juste content, je vis mon époque, il y a de nouvelles choses, des nouveaux artistes, ça me rend heureux de faire découvrir des chansons. Il y a beaucoup de joie dans cet album, d'inquiétude aussi, avec des réflexions sur le monde qu'on vit actuellement" confiait-il à Pure Charts il y a quelques semaines. Un enthousiasme qui lui a été bénéfique puisque l'album Centre ville a été certifié disque de platine, soit plus de 100 000 exemplaires écoulés. Pas de quoi abasourdir l'interprète de En apesanteur qui demeure, depuis près de deux décennies, l'un des plus gros vendeurs de disques en France.

Désormais, c'est avec le clip de Centre ville que Calogero a décidé de continuer à promouvoir son huitième opus. Co-signé par Benjamin Biolay, ce morceau énergique est ici mis en images à travers l'épopée nocturne d'un homme dans des bars et des boîtes de nuit. Un clin d'oeil à la situation actuelle qui ne nous permet plus de bénéficier de tels avantages...