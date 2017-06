En 2015, Calogero revenait avec Les Feux d'Artifices, un album poignant et éclectique enregistré à Londres. Après quelques mois d'attente, le voilà de retour sur le devant de la scène avec un nouvel album- Liberté Chérie. Prévu pour le 25 août prochain, l'opus a déjà un single (et un clip) pour le porter : Je Joue de la Musique, hymne ultime à la musique, justement. Et quand on aime la musique autant que lui, quand on aime le live plus que n'importe quoi d'autre, on remonte sur scène. Et ça tombe bien, c'est dans ses projets !

Découvrez le clip "Je joue de la musique" https://t.co/u3UAj7Tpln — CALOGERO (@calogerofficiel) 7 juin 2017

Tellement hâte de vous retrouver pour partager de nouveaux moments de scène avec vous. Rdv en mars 2018Calohttps://t.co/JQCSwEZ1LB pic.twitter.com/bl7aLzd0iJ — CALOGERO (@calogerofficiel) 9 juin 2017

Les 5 et 6 juin 2018, Calogero investira l'AccorHotels Arena, le temps de deux concerts exceptionnels. On se souvient de son dernier passage dans la salle parisienne (à l'époque, elle s'appelait encore Bercy) et le sol avait tremblé tant son énergie était débordante. Alors clairement, on a hâte de le retrouver. Evidemment, il ne posera pas ses amplis qu'à Paris. Calogero sera en tournée dans toute la France (Lille, Lyon...) et la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez réserver vos places. Pour voir l'ensemble des dates, rendez-vous ici.