Calogero inteprète Celui d'en bas sur le plateau de C à vous (VIDEO)

Voilà une vidéo qui devrait ravir les fans de Calogero ! Alors que le chanteur vient de dévoiler Centre-Ville, son huitième album, d'ores et déjà certifié disque de platine avec plus de 100 000 ventes, ce dernier a décidé de faire un passage dans C à vous. L'occasion pour lui de se prêter au jeu de l'interview avec Anne-Élisabeth Lemoine mais surtout d'offrir un magnifique live aux téléspectateurs de l'émission en interprétant Celui d'en bas, son dernier single. Trois ans après le succès de Liberté chérie, celui qui figure parmi les plus gros vendeurs de disques en France fait donc un retour plus que remarqué sur le devant de la scène. Des titres écrits pendant le confinement qui pourront s'ajouter aux nombreux tubes de la star. Et ils sont nombreux. En effet, pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, Calogero s'apprête à fêter ses 20 ans de carrière. Une longévité record et huit albums qui auront marqué plusieurs générations grâce à des tubes comme Si seulement je pouvais lui manquer, En apesanteur, Pomme C ou encore Je joue de la musique.

Si vous souhaitez regarder le replay de la venue de Calogero dans C à vous, cliquez ici !