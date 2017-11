Calogero et Petit Biscuit dans le Lab Virgin Radio ce dimanche

C'est bientôt le week-end, ce qui veut dire aussi que c'est bientôt l'heure de retrouver Lionel Virgille aux commandes du Lab Virgin Radio ! Après avoir reçu la pop star britannique Dua Lipa qui a offert deux performances extras en plus d'une interview, notre animateur s'apprête désormais à accueillir deux artistes français qu'on affectionne tout particulièrement. Le premier fait partie de l'industrie du disque depuis très longtemps, le second âgé tout juste de 18 ans vient de sortir son premier album. C'est bien sûr Calogero et Petit Biscuit qui seront présents dans le Lab Virgin Radio ce dimanche 19 novembre de 20h à 00h, avec au programme : interviews et live !

On ne présente plus ce grand monsieur qu'est Calogero : cet artiste complet et surdoué n'a cessé d'enchaîner les tubes dans des registres pop-rock et variété française ces dix dernières années. En 2017, il est revenu avec l'album Liberté chérie et le succès est encore une fois au rendez-vous, notamment avec le single "Je joue de la musique". Petit Biscuit, lui, vient de fêter ses 18 ans le 10 novembre et c'est le jour de son anniversaire qu'il a décidé de présenter son premier album Presence dont il nous parlera dans le Lab Virgin Radio. Rendez-vous donc ce dimanche 19 novembre dans le Lab Virgin Radio avec Calogero et Petit Biscuit !