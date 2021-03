Calogero et passi reprennent leur mythique Face à la Mer 17 ans après sa sortie (VIDEO)

Samedi dernier, le Théâtre du Châtelet se mettait aux couleurs de France 2 pour mieux accueillir des artistes tels que Louane, Julien Doré, Calogero ou encore Passi dans l'émission Symphonissime. Et justement, ces deux derniers se sont retrouvés sur scène, le temps d'un live. Au programme, une interprétation du mythique Face à la Mer sorti en 2004.

Face à la Mer en version symphonique

17 ans après sa sortie, le tube résonne encore. Et il faut dire qu'en cette période incertaine et difficile, il prend tout son sens. « On se sent porté par quelque chose qui nous dépasse (...) Ça fait du bien, ça nous fait du bien », a d'ailleurs expliqué Calogero en évoquant la soirée. « Etre avec Yvan Cassar et les musiciens, la fête est encore plus folle. C'est un vrai plaisir ».

En attendant de retrouver Calogero pour la grande soirée des Duos Virgin Radio, on vous laisse voir et revoir cette vidéo !