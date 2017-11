Calogero en duo avec Clara Luciani sur le titre On se sait par coeur

De passage récemment dans le Lab Virgin Radio, Calogero n'en finit plus de rencontrer un succès mérité avec son dernier album : Liberté Chérie. Sorti le 25 août dernier et porté par un premier single enjoué "Je joue de la musique" qui a mis facilement tout le monde d'accord, ce projet musical ne cesse de faire du bien à la chanson française. S'étant déjà écoulé à plus de 200 000 exemplaires en France, Liberté Chérie est à nouveau disponible dans une réédition collector dans laquelle on retrouve un titre inédit ("La vraie vie") ainsi que trois versions alternatives de chansons déjà connues dont "On se sait par coeur", désormais en duo avec Clara Luciani.

Calogero n'a pas hésité à faire appel à la nouvelle génération pour ré-enregistrer son single "On se sait par coeur". Et le résultat est sublime dans ce duo à deux voix entre le chanteur et la jeune Clara Luciani que vous avez sans doute déjà entendue dans le groupe La Femme à ses débuts. On n'aurait pu rêver mieux pour cette réédition de Liberté Chérie ! Sur celle-ci, vous pourrez également retrouver le single "Fondamental" en piano-voix et "Je joue de la musique" en version longue sur cette nouvelle édition de l'album disponible depuis le 24 novembre.