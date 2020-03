Calogero : Écoutez son titre pour le personnel soignant en France (AUDIO)

L'heure est au confinement ! En France et dans une grande partie du monde, près de 900 millions de personnes sont forcées de rester chez elles pour échapper à ce virus qui a déjà tué près de 14 000 individus. Face à cette crise sanitaire sans précédent, certains artistes s'engagent à leur manière et tentent d'aider comme ils le peuvent. C'est notamment le cas de Calogero. Il y a quelques jours, l'interprète de En Apensanteur a dévoilé un titre inédit en hommage au personnel soignant de l'Hexagone. Une initiative de la part de l'un des plus gros vendeurs de disques en France qui pourrait fortement aider les personnes qui se mettent en danger quotidiennement pour sauver des vies.

"Bonjour à tous. Comme vous, je suis confiné. Et j'ai fait une chanson, avec un auteur qui s'appelle Bruno Guglielmi. On aimerait que cette chanson serve à quelque chose alors on a décidé de verser tous nos droits et toutes les recettes de cette chanson, qui sera disponible jeudi, aux personnels soignants" a précisé Calogero dans une vidéo postée sur Facebook. On y voit le chanteur devant son piano, chez lui, en train d'interpréter ce joli titre qui évoque le confinement mais aussi le rapport à l'autre. Déjà visionné plus de 11 millions de fois sur le réseau social, le morceau apparaît déjà comme l'hymne de l'espoir face à ce fléau.