Calogero : Écoutez Centre ville, le huitième opus du chanteur

Trois ans après l'immense succès de Liberté chérie, l'un des artistes favoris des français vient de dévoiler, ce vendredi 4 décembre, Centre ville, son tout nouvel opus. Retardé en raison de la crise de coronavirus, le projet sera donc disponible dans les bacs pour les fêtes de fin d'année. Une aubaine pour les fans mais surtout un soulagement pour Calogero qui s'était exprimé sur ses réseaux il y a quelques semaines en affirmant qu'il avait vraiment hâte de partager son nouvel album avec le public. Si le chanteur est resté discret pour sa promotion, il a tout de même tenu à publier une vidéo de ses enregistrements (voir ci-dessous). On l'y voit accompagné de nombreux musiciens en train de travailler sur l'un des treize titres de son album. Et d'après ce que l'on voit, il semblerait que l'interprète de Face à la mer n'ait pas fait les choses à moitié. On en attendait pas moins de lui...

Calogero s'apprête également à fêter ses 20 ans de carrière. Une longévité record et huit albums qui auront marqué plusieurs générations grâce à des tubes comme Si seulement je pouvais lui manquer, En apesanteur, Pomme C ou encore Je joue de la musique. Figurant parmi les plus gros vendeurs de disques en France, l'artiste originaire de Grenoble nous avait récemment dévoilé le clip de La Rumeur, premier extrait de Centre ville. Il était suivi, quelques semaines plus tard, de Celui d'en bas, qui racontait l'histoire d'amour d'un jeune homme et d'une jeune femme. Qualifié de "magnifique" par Le Parisien, ce nouvel album met également en avant des collaborations avec Benjamin Biolay et Clara Luciani, qui apportent un vent de renouveau dans le travail de ce chanteur populaire. Entièrement réalisé pendant le confinement, Calogero semble enfin prêt à les sortir de l'ombre... Et ce n'est pas nous qui allons le lui reprocher !