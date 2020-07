Calogero dévoile La Rumeur, son nouveau titre (VIDEO)

Voilà une belle surprise pour les fans de Calogero ! Trois ans après le succès de Liberté chérie, celui qui figure parmi les plus gros vendeurs de disques en France vient de dévoiler un single inédit sur la plateforme YouTube ainsi que sur ses réseaux sociaux. Une nouvelle inattendue pour celui qui semait des indices auprès de ses fans depuis plusieurs semaines et qui vient donc d'offrir son single La Rumeur au grand public.

"Je compose tous les jours, ça me démange vite. Quand je joue, je laisse systématiquement branché un dictaphone pour avoir l'enregistrement si une chanson émerge. Je cherche toujours" confiait Calogero il y a plus d'un an lors d'une interview. Une habitude que ce dernier a probablement décuplé durant le confinement ce qui nous vaut aujourd'hui la sortie de ce nouveau titre et, pourquoi pas, d'un album dans les semaines voire les mois à venir. Ici, le clip de La Rumeur nous montre le chanteur accompagné de ses musiciens dans un studio d'enregistrement.