Calogero dévoile enfin la date de sortie de son nouvel album !

Aujourd'hui est un bon jour pour les fans de Calogero ! Alors que cela fait plus d'un mois et demi que le chanteur avait dévoilé son nouveau titre La Rumeur, ce dernier vient désormais de nous offrir le clip. "J’aime beaucoup ce clip qui donne tellement envie de bouger et de danser sur ce morceau entraînant" confie Elise Garot sur YouTube, "Magnifique !! J'adore la mise en scène de la chorégraphie" ajoute un autre internaute. Des réactions très emballées de la part des nombreux fans de l'artiste, qui vient également de révéler la date de sortie de son futur album. Et il faudra être patient puisque Centre Ville ne débarquera dans les bacs que le 6 novembre prochain. On y retrouvera bien entendu le titre La Rumeur et, probablement, On fait comme si.

« Centre ville » Sortie le 06.11. pic.twitter.com/u8bNBKQAdC — CALOGERO (@calogerofficiel) August 27, 2020

Après l'immense succès de Liberté Chérie, écoulé à plus de 400 000 exemplaires -autant dire un exploit à l'heure du numérique-, Calogero s'apprête à fêter ses 20 ans de carrière. Une longévité record et huit albums qui auront marqué plusieurs générations grâce à des tubes comme Si seulement je pouvais lui manquer, En apesanteur, Pomme C ou encore Je joue de la musique. Figurant parmi les plus gros vendeurs de disques en France, l'artiste originaire de Grenoble nous permet donc de patienter gentiment en attendant son nouvel opus avec le très réussi clip de La rumeur. On vous laisse juger par vous-même !