"Ça aurait pu être insensible" : The Weeknd se confie sur la sortie de son album pendant le confinement

Le 20 mars dernier, The Weeknd dévoilait son album After Hours après des mois d'une attente insurmontable. Un opus qui s'est directement hissé en tête des charts du monde entier et qui marque le grand retour du chanteur canadien sur le devant de la scène. Seulement voilà, il semblerait que l'interprète de Starboy ne soit pas vraiment à l'aise avec le fait d'avoir dévoilé son projet en plein confinement lié au coronavirus. En effet, il a notamment admis qu'il avait d'abord pensé qu'il aurait pu être "insensible" de sortir son album alors que le monde est aux prises avec une telle crise sanitaire.

Interrogé par Billboard, The Weeknd a reconnu qu'il était "très bizarre" de sortir et de promouvoir un album dans le climat actuel. Toutefois, il a rapidement changé d'avis : "Au début, j'ai eu l'impression qu'il aurait pu être insensible de le publier, mais pour mes fans, j'ai eu l'impression que j'aurais rendu un mauvais service en le repoussant". Une décision qui n'a pas semblé choquer ses fans ou certains internautes. Finalement, le chanteur y voit même du positif : "Espérons qu'il puisse aider certaines personnes à échapper à notre réalité, ne serait-ce que pour une heure de leur journée, pendant que nous travaillons tous dur pour traverser cette épreuve ensemble".