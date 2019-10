C'est votre premier date ? Pour ne pas faire fuir ces signes Astro, voici ce qu'il faut éviter !

Trouver l'âme soeur, c'est un peu un parcours du combattant. Si vous draguez en ligne (comme beaucoup), alors vous connaissez forcément le cap du date en face en face. Et très franchement, c'est assez compliqué comme ça. Si la personne vous plait, encore faut-il que vous accrochiez...! Et justement, on sait ce qu'il ne faut surtout pas dire à quelqu'un selon son signe astro.

Bélier : si vous ne provoquez pas l'étincelle, oubliez les Béliers .

Taureau : Vous ne voulez pas aller dans son resto préféré ? Un Taureau est capable de vos ghoster.

Gémeaux : un gémeaux peut vous aimer ET vous détester en l'espace d'une soirée

Cancer : Si vous restez fermé et si vous ne partagez pas vos sentiments, le cancer ne comptera pas vous revoir !

Leo : Vous ne tombez pas directement amoureux ? Oubliez les lions !

Vierge : ON NE MACHE PAS LA BOUCHE OUVERTE quand on dîne avec le signe Vierge.

Balance : Si vous êtes mieux sur vos photos, n'allez pas en date avec une Balance .

Scorpion : Vous n'êtes pas spontané ? Hummm, un scorpion ne sera plus intéressé !

Sagittaire : Pour revoir un Sagittaire, on évite de lui raconter son mariage parfait .

Capricorne : ne faites pas peur au capricorne, ne montrez pas votre intérêt tout de suite ?

Verseau : On évite les questions qui mettent mal à l'aise avec un Verseau !

Poisson : Si vous avez une mauvaise aura, oubliez le poisson

Alors, vous vous reconnaissez ?