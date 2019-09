"C'est une prise de risque" : Louane fait des révélations sur son troisième album

"J’avais commencé par prendre du temps, puis je me suis dit que j'allais aller vite. Finalement je me suis ensuite dit que j'allais vraiment prendre du temps… Et en fait, avec le recul, la chance que j'ai de prendre du temps aujourd'hui pourrait vraiment, vraiment me porter préjudice. C’est pour ça que je travaille. Je sais aujourd’hui à quel point c'est un risque de prendre du temps" a affirmé Louane lors de sa venue sur le plateau de Clique, ce weekend. Et même si la jeune fille de 22 ans peut se vanter d'avoir eu de nombreux succès musicaux et cinématographiques, elle semble parfaitement consciente que rien n'est jamais acquis dans le milieu. Bien au contraire.

Actuellement en plein enregistrement de ce troisième album, Louane espère pouvoir conquérir son public une nouvelle fois. Néanmoins, la star de la Famille Bélier voudrait également orienter son album vers des influences plus urbaines en collaborant avec des rappeurs : "Ce serait un gros mélange. Je pense justement que dans la musique les règles qui ont été créées, il faut les casser". Des paroles ambitieuses qui devraient permettre à ses fans de patienter encore quelques mois...