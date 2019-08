C'est officiel, Tim Dup prépare son deuxième album !

Celui qui a marqué le paysage musical français avec son premier album (Mélancolie Heureuse) sera bientôt de retour avec un nouvel opus et ce, le 25 octobre prochain. Intitulé Qu'en Restera T-il, cet opus s'annonce aussi poétique que le premier - du moins, si l'on en croit le teaser posté sur les réseaux sociaux récemment : "Mon deuxième album, « Qu’en restera-t-il ? » sortira le 25 octobre prochain. J’ai hâte que nous partagions cette nouvelle aventure...Passez un bel été !", a t-il écrit.

Après une tournée très bien acceuillie par le public, Tim Dup fera son grand retour dans les charts d'ici quelques mois - une jolie façon d'aborder la rentrée. Connaissant la plume de l'artiste et son amour pour la mélodie, on attend un opus aussi travaillé que le premier et quelque chose nous dit que l'on ne sera pas déçus !