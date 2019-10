C'est officiel, Stranger Things aura bien une saison 4 (VIDEO)

C'est tombé ce lundi dans un communiqué ! La célèbre série Stranger Things aura bien une saison 4. Une bonne nouvelle pour tous les fans d'Eleven et de sa bande qui n'auraient pas imaginé une autre issue devant un tel engouement face au programme. Au cœur de ce nouveau partenariat, un contrat juteux entre les créateurs de la série et la plateforme Netflix. Et si les deux partis ne se sont pas prononcés sur d'éventuels chiffres, on sait d'ores et déjà qu'une saison 4 est en route. Un teaser vidéo vient d'ailleurs d'être posté sur le web. L'occasion de faire patienter les fans encore quelques mois...

Dans ce très court extrait vidéo, on peut y voir le titre de la série sur fond de burits étranges ainsi qu'une seule et unique phrase qui dit"Nous ne sommes plus à Hawkins". Véritable succès à travers le monde, la saison 3 de Stranger Things avait notamment été marquée par un retour de la créature de l'Upside Down. Dans les dernières images, on y voyait même les méchants russes donner un prisonnier en nourriture à un Démogorgon.