C'est officiel, Squid Game sera renouvelé pour une deuxième saison… voire plus !

Dévoilée il y a seulement quelques mois sur Netflix, Squid Game a aussitôt fait l'unanimité auprès des abonnés. Elle est d'ailleurs devenue la série la plus regardée de toute l'histoire de la plateforme avec plus de 142 millions de comptes touchés sur les 209 millions d'abonnés dans le monde. Une réussite qui n'était pas gagnée au début car ce qu'il faut savoir c'est que le programme coréen a eu énormément de mal à s'imposer auprès d'un éventuel producteur. En effet, la série a été imaginée par Dong-hyuk il y a plus de dix ans. Mais ce n'est que l'année dernière que ce projet a finalement été accepté. Un programme dans lequel on retrouve une dimension psychologique essentielle, des personnages attachants, des décors à couper le souffle, des acteurs qui interprètent leur rôle à la perfection et un suspens magistral. Le tout a su s'imposer comme LA dystopie dans laquelle le public avait besoin de se plonger.

Alors que rien n'avait officiellement été confirmé concernant une deuxième saison, la nouvelle vient de tomber ! En effet, comme le relève le magazine Deadline, Ted Sarandos, le co-directeur général et directeur des contenus Netflix, a confirmé l’information, révélant au passage "que l’univers Squid Game ne fait que commencer". Une excellente nouvelle pour les fans de la série qui attendent avec impatience la suite de leur show. Le créateur avait d'ailleurs déjà confié qu'il était en train de plancher sur la suite de son célèbre programme. Pour rappel, dans le dernier épisode de Squid Game, Gi-hun avait décidé de ne pas rendre visite à sa fille aux États-Unis. Par ailleurs, il semblerait que l'homme soit particulièrement déterminé à régler ses comptes avec les équipes de Squid Game. Si on sait désormais qu'une saison deux est dans les cartons, il n'est pas impossible qu'une troisième partie, voire plus, puissent également voir le jour !