C'est officiel, Snowpiercer aura droit à une troisième saison !

Encore un peu de patience ! Le 26 janvier prochain, la saison 2 de Snowpiercer sera enfin disponible sur Netflix. L'occasion pour les fans du programme à suspens de remonter à bord du célèbre train qui ne s'arrête jamais et surtout, de découvrir la suite des aventures de Layton, Melanie, Miles, Ruth, les Folger et bien d'autres... Diffusée outre-Atlantique sur la chaîne TNT, la série dystopique de Josh Friedman et Graeme Manson avait fait de belles audiences lors de la première saison, ce qui lui avait assuré une suite quelques mois plus tard. Et ce n'est pas fini. Alors que la deuxième partie du show n'a pas encore été diffusé dans le monde, la chaîne américaine, qui a déjà vendu les droits à HBO Max et à Netflix, vient de commander une troisième saison de Snowpiercer. De quoi nous tenir en haleine jusqu'à 2022...

Snowpiercer raconte à la perfection une lutte des classes poussée à l'extrême entre les milliers de survivants d’une catastrophe qui se sont réfugiés dans un train en perpétuel mouvement et composé de 1001 wagons. Si certains, très fortunés, vivent luxueusement dans un train qu'ils ont financé, d'autres, en revanche, doivent se contenter des classes inférieures où restrictions et violences sont monnaie courante. Toute cette population, qui tente de survivre à la fin du monde, va alors s'opposer pour défendre leurs intérêts.