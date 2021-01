C'est officiel, Selena Gomez dévoilera un EP en espagnol le 12 mars prochain !

Quelques jours seulement après la sortie du clip de De Una Vez, déjà visionné plus de 46 millions de fois, Selena Gomez vient enfin d'officialiser la sortie prochaine d'un EP en espagnol. Il faut dire qu'en commençant par dévoiler un titre dans la langue de ses origines mexicaines, la chanteuse créait littéralement un événement auprès des Selenators, sa communauté de fans. "C'est probablement la première chanson que je chante en espagnol depuis que j'ai 18 ou 19 ans" confiait-elle alors avec émotion dans une vidéo des coulisses de son dernier projet. Et si un nouveau titre, intitulé Baila Conmigo, devrait débarquer ce 29 janvier, il faudra s'armer de patience avant de découvrir l'intégralité de REVELACIÓN, le nouvel EP, disponible le 12 mars prochain dans les bacs. Un projet qui s'annonce très personnel et important pour la star. D'ailleurs, cette dernière vient d'en révéler les premiers visuels (voir ci-dessous). On l'y voit dans une splendide robe rouge mais aussi capturée à la manière d'un portrait, sur fond noir, parée de dizaines de fleurs colorées dans les cheveux. Des clichés qui se veulent avant-tout artistiques et qui démontrent, une fois de plus, l'intérêt de Selena Gomez pour offrir à son public une expérience sonore et visuelle inoubliable...

REVELACIÓN, mi primer EP en español, estará disponible el 12 de marzo. Pre-ordénalo mañana a las 9 pm PT. // REVELACIÓN, my first ever Spanish EP, is out March 12. Preorder it tomorrow at 9 pm PT. https://t.co/qOeEqrGnDv pic.twitter.com/EsL5L6PKWa — Selena Gomez (@selenagomez) January 27, 2021