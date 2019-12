C'est officiel, Phoenix est de retour en studio !

"Phoenix are back" (Phoenix est de retour) peut-on lire en légende d'un mystérieux cliché posté il y a quelques jours sur le compte Instagram des studios Motorbass. Un lieu situé à Paris qui n'a pas vraiment été choisi au hasard par les membres du groupe puisque c'est là que travaillait leur collaborateur Philippe Zdar, décédé il y a peu en chutant d'un immeuble dans la capitale. Alors que ces derniers mettaient un terme à leur tournée en juillet dernier, il semblerait qu'ils n'aient pas attendu très longtemps avant de travailler sur leur nouvel album, le septième. Un opus dont on ignore tout pour l'instant mais qui arrive deux ans après Ti Amo, sorti en 2017. On espère que ce nouveau projet poussera également Phoenix à remonter sur les scènes de L'Hexagone, chose qu'ils n'ont pas faite depuis 2018.