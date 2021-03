C'est officiel, Outlander aura bien une saison 7

Et de 7. La série historico-fantastique aura bel et bien droit à une septième saison et ce, même si nous attendons encore avec impatience la diffusion de la sixième sur Starz (mais aussi sur Netflix). "On est vraiment ravi que Starz nous ait donné l'opportunité de continuer l'aventure épique qu'est Outlander. Et on a hâte de s'y mettre et d'attaquer le livre suivant, "Echo in the Bone" pour proposer aux fans une nouvelle saison qui raconte la suite de cette histoire passionnante", a ainsi commenté Matt Roberts (showrunner de la série).

Outlander aura une septième saison

Cette septième saison comptera près de 12 épisodes et sera l'adaptation du septième livre de la saga imaginée par Diana Gabaldon, An Echo in the Bone (que l'on pourrait traduire par "L'écho des Coeurs Lointains, en français). Côté casting, attendez-vous à retrouver Caitriona Balfe dans le rôle de Claire, Sam Heughan (Jaime), Sophie Skelton (Brianna) et Richard Rankin (Roger).

Patience, les Fraser ont encore de beaux jours devant eux.