C'est officiel, Lizzo est de retour en studio !

Il y a un peu plus d'un an, le grand public découvrait Lizzo, une chanteuse américaine à l'univers et au charisme incomparables. Depuis, celle qui n'arrivait pas a rencontré le succès avec ses deux premiers albums a dépassé toutes les espérances. Avec Cuz I Love You, cette dernière s'impose littéralement comme la révélation pop de ces dernières années. Des tubes entêtants, une voix bluffante et une image assumée ont fait d'elle le nouveau porte-parole de l'acceptation de soi. Élue "Entertainer de l'année" par Time magazine, l'artiste originaire de New York aura également raflé de nombreux prix dont trois Grammy Awards qui demeurent les récompenses suprêmes aux Etats-Unis.

En tournée dans le monde entier depuis plusieurs mois, il semblerait que l'interprète de Juice ait également décidé de faire son grand retour en studio. En effet, la chanteuse s'est récemment affichée très en forme dans sa story Instagram. "Tu pensais que j'étais finie salo** ? Je suis de retour salo** !" crie t-elle face à la caméra avant de faire quelques vocalises. Si, pour le moment, son nouveau projet n'est pas dans la boîte, ses fans pourraient s'attendre à de nouveaux sons d'ici quelques mois.