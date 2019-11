C'est officiel, les Pussycat Dolls sont de retour !

C'est officiel ! Alors que l'on vous disait il y a quelques semaines que les Pussycat Dolls étaient sur le point de se reformer, il semblerait que la rumeur était bel et bien fondée. C'est d'ailleurs Nicole Scherzinger, leader iconique du groupe, qui a annoncé la nouvelle depuis son compte Instagram. "Je suis très excitée d'annoncer que nous sommes de retour, bébé! La tournée #PCDReunion débutera au RU en avril 2020!" a balancé la star américaine visiblement très enthousiaste. Un projet qui devrait attirer les foules et qui aurait été inspiré de la reformation des Spice Girls en début d'année. Don't Cha, I Hate This Part, Buttons... Tous ces titres seront bien évidemment en line-up des neuf concerts prévus au Royaume-Uni entre le 5 et le 17 avril 2020. Un planning chargé que Nicole Scherzinger aurait accepté contre une offre de plusieurs millions de dollars.