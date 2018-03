C'est officiel, les Fifth Harmony annoncent leur séparation

On se souvient que lorsque Camila Cabello a annoncé son départ, la fanbase entière du groupe avait été choquée. Pourtant, les Fifth Harmony ont continué à quatre, enchaînant les hits - il y a notamment eu Deliver. Mais hier, les Fifth Harmony ont annoncé offiiellement leur séparation, annonçant -au passage- qu'elles souhaitaient se consacrer à leurs carrières solo respectives. "Après avoir réfléchi aux six ans écoulés depuis nos débuts dans X-Factor, nous avons réalisé jusqu'où nous sommes allées et nous apprécions tout ce que nous avons vécu, plus encore aujourd'hui. Nous avons tracé un chemin mémorable ensemble et nous ne pouvons vous exprimer notre gratitude pour avoir partagé cette aventure folle avec nous !", commencent-elles.

"Pour être honnêtes envers nous-mêmes mais surtout, envers vous, nous avons besoin de temps pour mettre en pause Fifth Harmony afin de poursuivre des projets solo" expliquent les quatre britanniques. "En faisant cela, nous nous permettons de nous lancer de nouvelles expériences, de gagner en force et en perspective que nous pourrons ramener par la suite dans notre famille des Fifth Harmony". A les écouter, la séparation semble temporaire. Se retrouveront-elles ? Difficile de le dire. Mais si même les One Direction en personne ont promis aux fans de revenir (un jour) en tant que groupe, il n'y a aucune raison pour les Fifth Harmony ne les imitent pas. Pour l'heure, on ne peut que leur souhaiter d'avoir le même succès que Camila Cabello en solo !

Mais que les fans se rassurent, les Fifth Harmony assureront tous leurs concerts prévus en 2018.