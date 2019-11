C'est officiel, le tournage du troisième volet de OSS 117 a commencé (PHOTO)

C'est officiel ! Le troisième volet de OSS 117, Alerte rouge en Afrique noire est désormais en tournage. C'est en tout cas ce que laisse penser les clichés publiés sur le compte Instagram de Jean Dujardin et de Nicolas Bedos. On y voit les deux artistes assis à côté l'un de l'autre en train de discuter le sourire aux lèvres. Une complicité apparente entre l'acteur oscarisé et le réalisateur controversé. Si on ne sait que très peu d'informations sur ce nouvel épisode de la saga humoristique, le film réunira au casting Jean Dujardin, Pierre Niney, Fatou N’Diaye et Wladimir Yordanoff. Rien que ça. OSS 177 Alerte rouge en Afrique noire devrait arriver dans les salles obscures le 3 février 2021... ce qui nous laisse le temps de beurrer quelques biscottes !