C'est officiel, Le Prince de Bel-Air va faire son grand retour sur nos écrans

Diffusée entre 1990 et 1996, Le Prince de Bel Air demeure l'une des sitcoms les plus mythiques de cette époque. Alors qu'elle s'apprête à fêter ses 30 ans, le casting devrait se réunir afin de célébrer comme il se doit le lancement du projet il y a trois décennies. Pour l'occasion, c'est HBO Max, la plateforme américaine, qui vient d'annoncer qu'elle diffuserait un épisode spécial. Si le projet demeure encore assez flou, il semblerait que tout le casting original (excepté James Avery, alias oncle Phil, décédé en 2013) se retrouve sur un plateau pour discuter de la série, de son impact sur la société de l'époque et des moments partagés en coulisses. Will Smith ainsi que les acteurs et actrices qui incarnaient ses cousins devraient, bien évidemment, être de la partie. Tournage prévu le 10 septembre prochain avec une diffusion le 26 novembre.

En parallèle, l'acteur américain devrait également être en charge d'un reboot du Prince de Bel-Air. Si le projet n'en est pour le moment qu'au stade de la discussion, Will Smith serait en discussion avec plusieurs diffuseurs pour concrétiser sa vision. A l'heure où de nombreuses séries iconiques font leur grand retour sur le devant de la scène -on pense notamment à Friends, Gossip Girl ou encore Dynastie- il paraissait invraisemblable qu'il n'en soit pas de même pour le programme qui mettait à l'honneur les aventures d'un adolescent de 17 ans s'installant chez sa famille aisée de Los Angeles.