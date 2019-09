C'est officiel, le nouvel album de Rihanna devrait sortir en décembre !

C'est la nouvelle que les fans n'attendaient plus ! Après trois ans sans avoir sorti d'album et des millions de fans totalement déchaînés d'impatience, Rihanna pourrait enfin faire son grand retour sur le devant de la scène musicale. Une précision importante quand on sait que la chanteuse, et désormais femme d'affaires, vient de lancer sa marque de cosmétiques et de prêt-à-porter Fenty en collaboration avec le groupe LVMH. Des projets à n'en plus finir qui avaient bien occupé l'interprète de Diamonds après une énorme tournée mondiale. Seulement voilà, à en croire les informations d'Universal, la maison de disque de Riri, cette dernière serait sur le point de mettre fin à cette longue attente.

En effet, alors qu'une conférence était organisée à l'Olympia ce week-end afin d'annoncer les nouveautés de leurs artistes, le géant de la musique aurait notamment précisé la venue d'un album pour Lady Gaga début 2020 mais aussi plusieurs artistes avant la fin 2019. Outre Kanye West, Drake ou The Weeknd, il semblerait bel et bien vrai que Rihanna fasse partie de ces artistes. Si rien n'a filtré pour le moment, la chanteuse elle-même s'était confiée sur le nom de cet album. Visiblement, c'est R9 qui revient souvent. Affaire à suivre !