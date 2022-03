C'est officiel, le nouvel album de Matthieu Chedid débarque bientôt !

Depuis son sixième album studio, Lettre Infinie, sorti en 2019, -M- s'était fait plutôt discret sur le devant de la scène. S'il a offert à son public plusieurs live virtuels durant les périodes de confinement (on se souvient notamment d'un magnifique duo avec Vanessa Paradis), aucun nouvel album n'avait été annoncé. Mais ça, c'était avant son annonce vidéo publiée sur ses réseaux sociaux en octobre dernier. En effet, la star nous offrait à l'époque un court extrait enregistré directement depuis ce qu'il appelle lui-même son "labo" aux côtés de l'un de ses collaborateurs. Un moment de partage avec ses nombreux fans dans lequel il n'hésitait pas à dévoiler quelques informations croustillantes sur ses projets futurs.

Chose promise, chose due. Alors que le clip de son nouveau titre sera dévoilé le 17 mars prochain, Matthieu Chedid vient d'annoncer sur son compte Instagram que l'album Rêvalité sera disponible dès le 3 mars 2022. Pour l'occasion, le chanteur à succès en a profité pour dévoiler un visuel qui pourrait bien être la pochette de son futur opus et sur lequel on y voit une figurine à son effigie sur un fond violet, sa couleur de prédilection. En attendant, l'interprète de La Seine débutera une immense tournée à travers toute la France le 8 avril à Clermont-Ferrand. Il devrait passer par Paris aux Folies Bergères, Lille, Nantes, Lyon, Toulouse, Nice et de nombreuses autres villes. Pour réserver vos billets, cliquez ICI. Un conseil, ne tardez pas trop puisque la plupart de ses dates affichent déjà complet.

