C'est officiel, la saison 6 de Peaky Blinders sera la dernière !

On préfère vous le dire, c'est à contre-coeur que nous vous transmettons l'information. Pourtant, il semblerait que l'annonce soit bel et bien réelle. En effet, la prochaine saison de Peaky Blinders, à savoir la sixième, devrait être la dernière de la série iconique. Confirmée dans un communiqué transmis par le média Variety, cette décision de la part de Steven Knight, le showrunner, serait due à l'énorme retard pris en raison de la crise du coronavirus. Rassurez-vous également puisque le tournage de cette prochaine saison est désormais lancé. Ce dernier, accompagné de son équipe, aurait alors préféré annuler la septième saison : "Peaky Blinders est de retour, mais avec un bouleversement massif. Après les délais imposés par la pandémie de Covid-19, nous allons retrouver la famille Shelby dos au mur, face aux plus gros enjeux de leur vie. Nous pensons que ce sera la meilleure saison de la série et sommes persuadés que les fans vont l’adorer. Même si la série va prendre fin, l’histoire continuera sous une autre forme."

Si Steven Knight demeure assez vague sur la manière dont la série pourrait continuer sous une autre forme, cela nous réconforte dans l'idée que la famille Shelby ne devrait pas quitter définitivement nos écrans. Toutefois, si la saison 6 est la dernière du programme disponible sur Netflix, cela signifie que l'histoire devra se conclure dans les six prochains épisodes à être diffusés. Il faudra donc s'armer d'encore un peu de patience pour découvrir la suite des aventures de l'une des familles de bandits les plus célèbres de la planète !