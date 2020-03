C'est officiel, l'Eurovision est annulé !

Voilà une nouvelle qui devrait en attrister plus d'un ! Prévue pour le 12, 14 & 16 mai prochain à Rotterdam, l'édition 2020 de l'Eurovision n'aura pas lieu cette année. Annoncée par les organisateurs de l'événement annuel depuis le compte Twitter officiel, la nouvelle a aussitôt été repris par les médias du monde entier. Événement musical regardé par des millions de téléspectateurs, c'est le chanteur Tom Leeb qui était censé représenté l'Hexagone avec son tube The Best in Me. Seulement voilà, alors que les annulations de concerts et les reports d'albums s'enchaînent depuis l'annonce du confinement à cause du Coronavirus, il semblait inévitable que ce regroupement important de personnes ait lieu dans des conditions normales. Cette décision sans précédant dans l'histoire de l'Eurovision ne précise pas si les personnes en compétition cette année le seront l'année prochaine. Les chances sont minces...

An official statement from the European Broadcasting Union on the #Eurovision Song Contest 2020. pic.twitter.com/b3h7akxvpF — Eurovision Song Contest (@Eurovision) March 18, 2020