C'est officiel, Justin Bieber est bien de retour en studio (PHOTO)

Justin Bieber serait de retour en studio ! Et si on utilise le conditionnel, c'est parce qu'on sait à quel point une information faussée pourrait attrister de nombreux fans. Seulement voilà, c'est grâce à un cliché publié sur les réseaux sociaux d'un proche du chanteur que nous pouvons affirmé que Justin Bieber serait bien en train d'enregistrer ses futurs hits. En effet, c'est un ami chorégraphe de ce dernier qui a dévoilé un cliché où on voit l'interprète de Sorry entouré de son équipe dans ce qui semble être un studio d'enregistrement. Absent des étales musicales depuis son album Purpose en 2015, Justin Bieber a toutefois fait le buzz avec son récent titre I Don't Care, aux côtés de Ed Sheeran.

.@JustinBieber is spotted in the studio in recent Instagram post from one of his choreographers. ???? pic.twitter.com/55OdqmOpY9 — Pop Crave (@PopCrave) 22 septembre 2019

Après s'être récemment confié sur les périodes de dépression, d'addiction et de colère par lesquelles il est passé, le jeune homme se dit soulagé et apaisé par sa nouvelle vie avec Hailey Baldwin, sa fiancée. Même si ce dernier n'a rien confirmé suite au buzz que la photo a suscité, aucun doute n'est possible pour les fans, un album est bel et bien en route. L'avenir nous le dira...