C'est officiel, Indochine est de retour en studio pour son nouvel album !

Depuis quelques mois, le ton est donné pour les fans d'Indochine ! Après la sortie de deux albums best-of ainsi qu'un concert-test organisé à l'AccorHotels Arena il y a quelques mois, c'est au tour de l'immense tournée des stades de débarquer ! Prévu du 19 mai au 3 juillet prochain, le Central Tour passera notamment par Lyon (complet), Bordeaux (complet), Paris (complet), Lille et Marseille. Pour celles et ceux qui souhaiteraient mettre la main sur les dernières places, rendez-vous ici. Retardée à plusieurs reprises, cette série de concerts s'annonce déjà comme un événement inédit pour les fans du groupe. "On n'a jamais fait une scène centrale. Il va falloir aller voir tout le monde et prendre possession de l'espace encore plus que sur les stades précédents. Il va falloir chercher le public et être encore plus présent même si cet aspect central de la mise en scène va permettre que tout le monde nous voit de la même façon. C'est toujours un challenge mais on ne reste jamais sur nos acquis" confiait Oli de Sat à nos confrères de PureCharts à propos de la mise en scène.

Comme si la mise en place d'une tournée ne suffisait pas, il semblerait que Nicola Sirkis soit également d'attaque pour débuter l'enregistrement d'un nouvel album. C'est en tout cas ce que laisse entendre la dernière publication de l'artiste sur Twitter. Habituellement plutôt discret, le leader d'Indochine a osé le selfie sur lequel on aperçoit, en arrière-plan, des instruments de musique et un micro.

14 bb 14 + … pic.twitter.com/iCedn9L0bU — nicola sirkis (@nicolasirkis) September 10, 2021

Pour continuer d'écouter Indochine et les meilleurs sons des artistes Virgin Radio, découvrez l'intégralité de nos web radios !