C'est officiel, HBO annonce le sequel de Game of Thrones !

Merci, HBO ! Après quelques mois passés sans Game of Thrones (oui, la série a tiré sa révérence et oui, on imagine encore des fins alternatives), la chaîne américaine a annoncé que le sequel de GoT était bel et bien en préparation. Bon ça, on le savait. Mais bonne nouvelle pour les curieux, on a plus d'infos : visiblement, le show portera sur la famille Targaryen, 300 ans avant la série initiale que les fans ont terminée au mois de mai.

Un sequel sur GoT

Au programme, la création du Trône de fer et tous les ancêtres de Daenerys ! Pour l'heure, aucune date n'a été communiquée. Cependant, HBO a passé la commande du pilote.... patience, donc ! Game of Thrones n'a pas dit son dernier !