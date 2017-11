Dîtes adieu à toute forme de vie sociale. Après le succès rencontré par Pokémon Go, Niantic ne pouvait décidément pas s'arrêter en si bon chemin. Bien sûr, les mises à jour continuent de faire la joie des dresseurs en herbe (par exemple, Raikou et Suicune sont maintenant disponibles) mais pour l'entreprise, il restait encore un univers à explorer : celui d'Harry Potter. L'idée n'est pas nouvelle, la rumeur circulait déjà peu après la sortie de Pokémon Go. Mais cette fois c'est sûr, le sorcier le plus célèbre du monde va se faire une place dans vos téléphones l'année prochaine !

Harry Potter : Wizards Unite devrait donc s'inspirer d’Ingress (premier jeu à avoir fait le succès de Niantic, avant Pokémon Go). L'idée ne sera donc pas de capturer des hippogriffes ou des mandragores. En fait, il faudra combattre des "créatures légendaires" et surtout, il faudra faire équipe avec d'autres joueurs pour venir à bout de différentes menaces (comme les Mangemorts ou ce cher Voldemort - qu'on a eu envie de détruire dès le premier tome). Autre bonne nouvelle, les joueurs pourront se familiariser avec de nouveaux sorts. Cependant, comme dans Pokémon Go, il faudra fouiller le monde réel pour trouver les éléments magiques nécessaires au développement du joueur. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que Niantic devrait travailler avec Warner Bros (et avec Portkey Games).

Pour l'heure, aucune date n'a été délivrée mais de nouvelles informations devraient être dévoilées l'année prochaine. Patience ! En attendant, il nous reste toujours le jeu de Stranger Things.