C'est officiel, Disney confirme un reboot de Maman J'ai raté l'avion !

Film qui a marqué toute une génération, Maman, J'ai Raté L'avion fait clairement partie de nos classiques. Nous nous sommes tous pris pour Kevin McCallister alors que nos parents avaient déserté la maison. Et justement, la bonne nouvelle pour tous ceux qui ont grandi avec le personnage joué par Macaulay Culkin, c'est que Disney vient tout juste de confirmer que oui, il y aurait un reboot du film culte. Bob Iger (CEO de Disney) a acté le 6 août dernier qu'une nouvelle génération prendrait le relai.

Et ce n'est pas tout ! On attend d'autres reboot tels que La Nuit au Musée. L'idée est d'accompagner la plateforme Disney + (qui, on le rappelle sera accessible en novembre prochain aux Etats-Unis). Pour l'heure, difficile de savoir ce que réserve cette adaptation : aura t-on droit à un nouveau film ? Ou alors, une série (comme High School Musical) ? Seul le temps le dira.

Patience, Kevin sera bientôt de retour dans sa version 2.0 !