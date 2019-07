C'est officiel, Christine and The Queens prépare bien son 3e album !

C'est la bonne nouvelle de la journée ! Invitée sur le plateau de RMC, la chanteuse française a annoncé officiellement qu'elle était en train de plancher sur son futur album, le troisième depuis ses débuts dans l'industrie musicale. "Je suis déjà en train d’écrire l’album d’après" a t-elle récemment confié à nos confrères avant d'ajouter "Naturellement, j’ai un rapport au danger et au risque quand j’écris. C’est d’abord moi qui ait envie d’aller ailleurs. Quand j’ai écrit le deuxième album, j’ai bien vu que je mettais en danger des choses, que je ne restais pas sur ce qui marchait".

Et visiblement, la prise de risque fonctionne à tous les coups avec Christine and the Queens. En prestation au festival de Coachella il y a quelques mois et à Glastonbury le week-end dernier, l'artiste ultra-talentueuse se permet même le luxe d'une carrière à l'international. N'en déplaise à ses fans français qui pourront toujours se rendre à l'un de ses nombreux concerts dans l'Hexagone. Un bon moyen d'attendre le prochain opus de l'interprète de Girlfriend qui devrait contenir de belles collaborations...