C'est officiel, Céline Dion sera à l'affiche d'une comédie romantique !

N'oubliez pas, le 13 juillet 2023, Céline Dion sera l'invitée exceptionnelle du festival des Vieilles Charrues à Carhaix, en Bretagne. Un événement Virgin Radio à ne rater sous aucun prétexte qui, après deux annulations, devrait finalement pouvoir faire le plus grand bonheur des milliers de festivaliers ayant réservé leurs places. En attendant, la chanteuse canadienne avait prévu de terminer sa tournée américaine entamée avant la pandémie et d'enchaîner dans la foulée avec une nouvelle résidence dans un casino de Las Vegas. Seulement voilà, il semblerait que la santé fragile de la star ait eu raison de ses derniers concerts en Amérique du Nord. Une décision absolument déchirante que l'interprète de Pour que tu m'aimes encore avait partagé avec sa communauté sur Instagram : "J’espérais vraiment être prête à remonter sur scène maintenant, mais je constate que je dois être plus patiente et suivre les recommandations de mes médecins. Nos spectacles demandent beaucoup d'organisation et de préparation, et nous devons donc prendre aujourd'hui des décisions qui affecteront les plans dans deux mois. Je serai tellement heureuse quand je retrouverai la santé, que la pandémie sera derrière nous et que je monterai sur scène à nouveau." Attendue pour septembre 2022 à Paris La Défense Arena, Céline Dion devrait bel et bien retrouver son public français à la fin de l'année. Du moins, ce sont les informations qui demeurent jusqu'à présent.

En attendant son retour sur scène, l'interprète de My Heart Will Go On a participé au tournage de Text For You, une comédie romantique avec Priyanka Chopra Jonas et Sam Heughan dans laquelle une femme endeuillée par la perte de son fiancé tente de surmonter son chagrin en lui envoyant des messages romantiques sur son téléphone. Seulement voilà, le numéro a été réattribué à quelqu'un d'autre, dont elle va grandement se rapprocher. Un thème qui n'est pas sans rappeler la perte de Céline Dion survenue en 2016 avec le décès de René Angélil, son agent et mari. Interrogé sur la présence de la chanteuse dans le long-métrage, l'acteur a encensé sa performance : "Ce sont ses débuts d'actrice. Quelle icône !" précise t-il avant de la couvrir de compliments : "Elle est incroyable, et pas seulement dans le film. Elle est vraiment talentueuse et extrêmement drôle". Déjà apparue dans plusieurs productions telles que Des fleurs sur la neige, de Jean Lepage, Sur la piste du Marsupilami d'Alain Chabat ou encore Opération Muppets, ce rôle serait le premier rôle majeur de la diva dans un long-métrage. Une mission qu'elle aurait énormément pris à cœur et à laquelle s'ajoute une musique inédite enregistré par Céline Dion pour le film. "Elle a écrit une chanson spécialement pour nous. Elle est géniale" conclut l'acteur américain visiblement sous le charme de la québécoise.